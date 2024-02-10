Владимирские выпускники могут ознакомиться с расписанием сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году Как сообщают...

Владимирские выпускники могут ознакомиться с расписанием сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2024 годуКак сообщают в пресс-службе Рособрнадзора, для всех российских выпускников утвердили сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.23 мая ЕГЭ по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая.ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня.Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).Экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены для празднования «последних звонков».ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования.Также по итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет.С 20 июня по 1 июля можно будет повторно сдать тот или иной предмет.Фото: https://obrnadzor.gov.ru/