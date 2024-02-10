Во Владимирской области ожидаются сильные ночные морозы ниже климатической нормы Как сообщают...

Во Владимирской области ожидаются сильные ночные морозы ниже климатической нормыКак сообщают синоптики, на северо-востоке европейской части сформируется антициклон, из-за чего придут еще более сильные морозы.Температура воздуха опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Самый пик похолодания придется на ночь с субботы на воскресенье.Во Владимирской области температура опустится до минус 20 градусов, по области до минус 23.В воскресенье (11 февраля 2024 года) погода в регионе будет облачная, возможен небольшой снег.Максимальная температура воздуха днем -10°C. Ночью столбик термометра опустится до -23°C.Ветер восточный 3м/с.Атмосферное давление понизится с 754 до 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:Наши предки говорили: на Лаврентия (11 февраля) то январем потянет, то мартом. Имеется в виду, что в этот день погода может быть крайне неустойчивой. Также прапрапрадеды замечали: если в Лаврентьев день кажется алой луна - жди оттепели, если солнце - сильного ветра.Фото: freepik.com