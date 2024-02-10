Во Владимирском технологическом колледже прошел конкурс профмастерства среди работников ЖКХ Во...

Во Владимирском технологическом колледже прошел конкурс профмастерства среди работников ЖКХВо владимирском технологическом колледже прошел 20-й областной конкурс профмастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие более 60 профессионалов и студентов колледжей. За "олимпиадой" мастеров наблюдала Мария Артес.Это чем-то похоже на выборы. Выборы лучшего сварщика. Правила безопасности требуют, чтобы специалисты работали каждый в своей закрытой кабинке.Стать сварщиком Александр Стражнов решил еще в школе. Вырос, и теперь каждый день растет над собой профессионально, - оттачивая мастерство. Такие конкурсы - хорошая возможность. В областном Александр не раз принимал участие. Трижды становился финалистом.Александр Стражнов, сварщик ООО "Владимиртеплогаз":- Что дает мне участие в конкурсе? В конкурсе мне дает участие, прежде всего, престиж. Для меня это очень интересно. Я доказываю свою квалификацию. Я люблю достижения. Стремлюсь к этому.Здесь - более 60 профессионалов со всего региона. Электромонтеры, электросварщики, слесари, операторы котельных и дворники борются за звание лучшего в сфере ЖКХ.Двадцатый областной конкурс профмастерства это и теория, и практика, конечно.Мария Артес, корреспондент:- Пожалуй, самый шумный и зрелищный этап конкурса - сварочные работы. Участникам за 40 минут нужно было выполнить сварочные соединения ресивера. И даже небольшие недочеты комиссия не примет.В другой мастерской соревновались электромонтеры. В сборке электросхемы. Испытать себя в схватке с профессионалами попробовали и студенты 11 колледжей региона. В их случае победа гарантирует повышенную стипендию.Артур Кусли, студент владимирского технологического колледжа:- Мне в профессии нравится выявлять всякие ошибки в разнообразных схемах. Я собираюсь идти по профессии,в основном, добиться каких-то своих успехов.Андрей Прозоров, студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа:- В семье у меня только дядя электромонтер. Решил стать, глядя на него. Понравилась профессия.Ежегодно в этом конкурсе участвует и большая команда "Владимиртеплогаза". Крупнейшей в области теплоснабжающей компании.Сергей Никитин, генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз":- Сотрудники "Владимиртеплогаз" каждый год участвуют в данных соревнованиях и занимают призовые места. Конечно, в реальных условиях работать сложнее, чем на стенде. Там и повышенный температурный график, и неприятные условия. У наших спецалистов есть хорошая возможность в спокойной профессиональной обстановке доказать свои профессиональные качества.Денежные призы и памятные подарки - не главное. Такие профессиональные олимпиады повышают престиж непростых рабочих профессий. Победителей номинируют на звание "Мастеров Земли Владимирской".Мария Артес, Андрей Беляков "Вести- Владимир".