Водитель такси из Мурома воровал деньги из кошельков своих клиентов В отношении 44-летнего жителя...

Водитель такси из Мурома воровал деньги из кошельков своих клиентовВ отношении 44-летнего жителя города Мурома возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Дело обстояло следующим образом: в январе злоумышленник, работая водителем службы такси, принял заказ на доставку продуктов питания. Но доставив его по указанному адресу, услышал от заказчицы претензии по его содержимому.Местная жительница была недовольна тем, что водитель купил алкоголь не той марки и попросила его привезти именно то, что она заказывала ранее. Нетрезвая 63-летняя женщина предложила ему пройти в комнату и посмотреть, что именно нужно привезти. Там водитель, помимо всего прочего, обратил внимание на кошелек с деньгами. Незаметно вынув из него около 8 000 рублей, покинул квартиру вместе с привезенным заказом.Позже женщина поняла, что новый заказ ей никто не доставит и, обнаружив пропажу денег, обратилась в полицию.Обвиняемый, в свою очередь, успел совершить еще одну кражу. Он подвозил 70-летнюю клиентку, которая в процессе поездки попросила его остановить машину для того, чтобы пересесть на заднее сиденье. В этот момент женщина обронила кошелек, чем и воспользовался злоумышленник. Он быстро вынул из него более 7 000 рублей и, когда пассажир пересела, передал кошелек со словами, что она его обронила. Спустя некоторое время, обнаружив отсутствие денег, потерпевшая так же обратилась в полицию.Сотрудниками полиции были установлены личность и местонахождение мужчины. Фигурант дал признательные показания. Мужчина возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com