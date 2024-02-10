Жители Владимирской области смогут создать свой уникальный «Туристский сувенир Золотого кольца» Во...

Жители Владимирской области смогут создать свой уникальный «Туристский сувенир Золотого кольца»Во Владимирской области конкурс на лучший сувенир пройдет во второй раз. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области в своем ТГ-канале.В 2023 году на конкурс было подано более 100 заявок из всех городов Золотого кольца, в финал вышло 46 участников.Напомним, что в прошлом году 6 сувениров из Владимира и области стали победителями и призерами конкурса "Туристский сувенир Золотого кольца". А самым лучшим стал путеводитель «Суздаль с высоты птичьего полета».Для участия необходимо сделать свое авторское изделие, которое может быть связано с историей, культурой и достопримечательностями городов туристического маршрута.Также можно изготовить сувенир, отражающий факт посещения одного из городов Золотого кольца.Оценивать работы будут в нескольких номинациях:- гастрономический,- декоративно-прикладной сувениры,- полиграфическая памятная продукция,- сувенирный набор,- сувенир Золотого кольца и малого Золотого кольца Владимирской области.Заявки на участие и фотографии работ принимаются до 29 февраля на сайте организаторов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области