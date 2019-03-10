Самым старым человеком в мире признана жительница Японии Канэ Танака, передает канал Россия 24. Ей 116 лет и 66 дней. Она попала в книгу рекордов Гиннеса.

Самым старым человеком в мире признана жительница Японии Канэ Танака, передает канал "Россия 24". Ей 116 лет и 66 дней. Она попала в книгу рекордов Гиннеса.Женщина родилась в 1903-м году, причем раньше срока и была седьмым ребенком в семье. Вышла замуж в 19 лет и родила четверых детей.В 103 года у нее диагностировали онкологию, но женщине удалось победить болезнь.Сейчас Танака живет в доме престарелых. Как сообщается, любит рано просыпаться, играть в настольные игры и заниматься математикой.