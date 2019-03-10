Тайну золота Третьего рейха 70 лет скрывали масоны. Сенсационные заголовки появились в европейских газетах после публикации дневника офицера СС - с детальным описанием 11 тайников.

Тайну золота Третьего рейха 70 лет скрывали масоны. Сенсационные заголовки появились в европейских газетах после публикации дневника офицера СС — с детальным описанием 11 тайников. Если верить этим записям, 28 тонн золота и 47 бесценных произведений искусства спрятаны на территории Польши, например, на дне пруда и в секретной комнате одного из дворцов. Историки, правда, настроены скептически и уже нашли немало нестыковок в "карте нацистских сокровищ".Пара фотографий того самого дневника, что наделал столько шума. В нем аккуратным почерком немецкого офицера и про 28 тонн золота, и про пять десятков картин Боттичелли, Рубенса, Караваджо. Украденные из французских музеев сокровища фашисты припрятали во время Второй мировой."В дневнике, написанном офицером СС Эгоном Олленхауэром, утверждается, что Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 местах на территории Польши, чтобы защитить их от наступающей Красной Армии", — написала Daily Mail."Это сенсация, и она настолько большая, что сразу возникают сомнения, что она подлинная. 260 грузовиков — это 260 водителей. И подобная утечка информации в ближайшие годы после войны должны была произойти", — считает историк Константин Залесский.Владелец рукописи уверяет: ее подлинность подтвердили пять немецких институтов, правда, ни их названий, ни заключений журналистам не дает. Да и на самой презентации сенсации предъявил телекамерам не 500-страничный дневник, а его ксерокопию."Дневник у нас уже 10 лет, но мы придаем огласке информацию только сейчас, так как хотели дождаться момента, когда в живых не будет людей, которые, возможно, связаны с этими событиями, особенно служащих Waffen-SS", — заявил основатель фонда Дарюс Живьентек.В дневниках говорится о городах в Южной Селезии. Юго-запад Польши, приграничье с Чехией. Одно из хранилищ якобы находится на дне пруда, другое расположено в потайной комнате дворца, а еще одно — в глубоком колодце."Дневник содержит информацию, где отступающие войска Третьего рейха планировали скрывать свои трофеи. Но, по моему мнению, никаких сокровищ с помощью дневника найти не получится" , — считает владелец дневника Дарюс Дцивиатек.За так называемым золотом Рейха десятилетиями безуспешно охотятся кладоискатели, его ищут ученые. Ходят легенды о бронепоезде, набитом слитками из драгоценных металлов, который выехал из Германии и бесследно исчез в Польше. Впрочем, в истории есть примеры, когда до тайников нацистов удавалось добраться."Дрезденская картинная галерея была спрятана в одной из соляных шахт, которая была обнаружена и разминирована советскими военнослужащими, вывезена в СССР, отреставрирована и в 1955 году возвращена в Дрезден", — напомнил историк Олег Хлобустов.По словам владельца опубликованного дневника, он с единомышленниками сейчас обследует места, которые описал офицер СС. Добраться до сокровищ могли бы помочь бурильные машины, экскаваторы, но от официальной Варшавы нет ни то что поддержки — шесть месяцев вообще никакой реакции на сенсацию. Это еще один повод задуматься о ее достоверности.