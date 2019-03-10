На проспекте Академика Сахарова в Москве в воскресенье, 10 марта, прошел согласованный митинг, участники которого выступали против ограничений в интернете. На месте проведения акции дежурили несколько десятков сотрудников ОМОН, Росгвардии и полиции. В митинге приняли участие около 6500 человек.

На проспекте Академика Сахарова в Москве в воскресенье, 10 марта, прошел согласованный митинг, участники которого выступали против ограничений в интернете. На месте проведения акции дежурили несколько десятков сотрудников ОМОН, Росгвардии и полиции, передает "Интерфакс".Как сообщается на сайте столичного главка МВД, в митинге приняли участие около 6500 человек. На месте его проведения было перекрыто движение, установлены металлические ограждения и рамки металлодетекторов.Участники согласованной акции выступали против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.