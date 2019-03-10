После 25-го тура чемпионата Германии по футболу в высшем дивизионе произошла смена лидера. Боруссия из Дортмунда несмотря на победу над Штутгартом (3:1) переместилась на второе место. А на первое поднялись действующие чемпионы бундеслиги из мюнхенской Баварии.

После 25-го тура чемпионата Германии по футболу в высшем дивизионе произошла смена лидера. "Боруссия" из Дортмунда несмотря на победу над "Штутгартом" (3:1) переместилась на второе место. А на первое поднялись действующие чемпионы бундеслиги из мюнхенской "Баварии"."Бавария" в домашней встрече турнира разгромила "Вольфсбург" – 6:0 (два мяча на свой счет записал польский бомбардир клуба Роберт Левандовски). После этого Мюнхен впервые в сезоне обошел Дортмунд по разнице забитых и пропущенных мячей: у "Баварии" "+35" (62:27), а у "Боруссии " – "+33" (61:28).