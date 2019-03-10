В Подмосковье суд арестовал в прошлом первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга. Своего поста он лишился после скандального видео, в котором в нецензурных выражениях рассказывал о связи с подчиненными и выбалтывал корпоративные тайны. Правда, под стражу его отправили не за это.

В Подмосковье суд арестовал на два месяца в прошлом первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга. Своего поста он лишился после скандального видео, в котором в нецензурных выражениях рассказывал о связи с подчиненными и выбалтывал корпоративные тайны. Правда, под стражу его отправили не за это. Следователи обвиняют Горринга в посредничестве при получении взятки, а журналисты — в тайной смене данных. Не исключено, что бывший чиновник причастен и к другим криминальным делам. Как с таким темным прошлым он занимал высокий пост на госслужбе? Ведь, его биографию наверняка проверяли силовики.В зале суда в прошлом первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга не узнать: необычайно скромен, выглядит неважно, отвернулся к стене и не обращает внимания на многочисленные камеры и журналистов, общается только с адвокатом.Бывшего чиновника обвиняют в посредничестве при передаче взятки в пять миллионов рублей. По данным следователей, деньги предназначались для председателя Ленинского районного совета депутатов."По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев, он же Горринг, получил от предпринимателя денежные средства в размере более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные денежные средства председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину", — информирует старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. Он, похоже, догадывался о планах оперативников — купил билеты сразу на три разных рейса в Сочи. Первые два пропустил. Дождался вечернего вылета, но на стойке регистрации к нему подошли сотрудники полиции и ФСБ.Руслан Горринг получил скандальную известность после того, как в интернете оказалось видео игрового стрима, в котором он рассказывал о связи с подчиненными, угрожал другим геймерам и нецензурно ругался.Эти кадры появились в сети в конце января. Орущий матом Горринг моментально стал "звездой" YouTube и лишился работы. Язык чиновника настолько развязался, что он разболтал корпоративную тайну. После истории с фееричной трансляцией откровений Горринга журналисты заглянули в его биографию. Было подозрительно, что человек, который в открытую заявляет, что рос в одном дворе с "урками", не запятнал себя в прошлом."Нет данных по нему, кроме аффилированных с Росгеологией. Поэтому мы решили поискать других Горрингов в "Спарке" и в итоге нашли его сестру. Хава Израиловна Горринг, как и Руслан Израилович Горринг. До 2002 года она была Ганижева Хава Магомедовна. И мы подумали, что наш Горринг может быть и Ганижевым, и Магомедовым", — рассказывает заместитель главного редактора DailyStorm Ростислав Богушевский.Руслан Магомедович Ганижев даже без всяких баз данных в Сети "высвечивается" как личность неоднозначная. Отец Ганижева-Горринга Магомед — бывший работник прокуратуры Краснодарского края. Он тоже был 9 марта в суде. В интернете пишут, что в 2003 году он мог быть замешан в убийстве собственного сына Игоря. Якобы на месте преступления, в квартире Ганижевых, был найден нож с отпечатками его пальцев. В Сети есть и другая информация: что отец просто взял на себя вину старшего сына Руслана, который через восемь лет и угодил в ту самую историю о взятке."У нас как раз в это время председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района господин Газейкин проходил по уголовному делу о поборах компании, которая занимается вывозом мусора. И этот товарищ по этому делу проходил ", — заявляет Владимир Глотов, депутат Ленинского районного Совета депутатов в 2011-2013 годах.По странному стечению обстоятельств оперативные кадры, на которых был запечатлен тот самый задержанный посредник, таинственным образом исчезли из Сети. Эксперты полагают, что это связано с превращением Ганижева в Горринга и его легализацией в статусе чиновника."Первый вариант — это совпадение. Хотя совпадения всегда неслучайны. А второй вариант — это работа репутационных агентств, которые помогают убрать информацию о людях или компаниях. Это все вполне возможно", — поясняет руководитель SMM-отдела репутационного агентства Станислав Антонов.Теперь остается только догадываться, какие еще "темные пятна" могут всплыть в биографии Ганижева-Горринга.