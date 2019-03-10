Лера Кудрявцева едва не разрыдалась в эфире своей программы
Секрет на миллион. Известная телеведущая Татьяна Веденеева
рассказала ей о том, как потеряла ребенка.
Лера Кудрявцева едва не разрыдалась в эфире своей программы
"Секрет на миллион". Известная телеведущая Татьяна Веденеева
рассказала ей о том, как потеряла ребенка.
Лера Кудрявцева выслушала историю любви и расставания
Татьяны Веденеевой. Известная в прошлом телеведущая рассказала, что познакомилась
со своим вторым мужем Юрием Бегаловым, когда брала у него интервью.
Бегалов был женат, и Татьяна была замужем за художником Валерием
Шапошниковым. Но Юрий покорил ее роскошным подарком – путевкой на Канарские
острова. По словам Веденеевой, в этой совместной поездке между ними ничего не
произошло, но они продолжили встречаться по приезде в Москву. А предложение
руки и сердца она получила, когда они уже два года жили вместе.
Продолжение истории Леру Кудрявцеву шокировало. Как
рассказала Веденеева, у них с Юрием мог быть общий ребенок. Но беда случилась
во время беременности Татьяны. Веденеева поехала с мужем на рыбалку, а там
упала с обрыва в воду. Через пару дней она поехала на выступление Тины Тернер -
а дорога была дальняя, и Татьяна ее не выдержала. Она потеряла ребенка на 4
месяце беременности.
Как рассказала Татьяна Лере Кудрявцевой, когда она была
беременна, случилась беда. Веденеева поехала с Юрием на рыбалку. Там
телеведущая упала с обрыва в воду. Через два дня Татьяна отправилась на
выступление Тины Тернер. Долгая дорога сказалась на состоянии ее здоровья. Срок
был около четырех месяцев. Ребенка она потеряла. Лера Кудрявцева, слушая
рассказ Веденеевой, побледнела и прослезилась.