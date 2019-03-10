Лера Кудрявцева едва не разрыдалась в эфире своей программы Секрет на миллион. Известная телеведущая Татьяна Веденеева рассказала ей о том, как потеряла ребенка.

Лера Кудрявцева едва не разрыдалась в эфире своей программы"Секрет на миллион". Известная телеведущая Татьяна Веденееварассказала ей о том, как потеряла ребенка.Лера Кудрявцева выслушала историю любви и расставанияТатьяны Веденеевой. Известная в прошлом телеведущая рассказала, что познакомиласьсо своим вторым мужем Юрием Бегаловым, когда брала у него интервью.Бегалов был женат, и Татьяна была замужем за художником ВалериемШапошниковым. Но Юрий покорил ее роскошным подарком – путевкой на Канарскиеострова. По словам Веденеевой, в этой совместной поездке между ними ничего непроизошло, но они продолжили встречаться по приезде в Москву. А предложениеруки и сердца она получила, когда они уже два года жили вместе.Продолжение истории Леру Кудрявцеву шокировало. Какрассказала Веденеева, у них с Юрием мог быть общий ребенок. Но беда случиласьво время беременности Татьяны. Веденеева поехала с мужем на рыбалку, а тамупала с обрыва в воду. Через пару дней она поехала на выступление Тины Тернер -а дорога была дальняя, и Татьяна ее не выдержала. Она потеряла ребенка на 4месяце беременности.Как рассказала Татьяна Лере Кудрявцевой, когда она былабеременна, случилась беда. Веденеева поехала с Юрием на рыбалку. Тамтелеведущая упала с обрыва в воду. Через два дня Татьяна отправилась навыступление Тины Тернер. Долгая дорога сказалась на состоянии ее здоровья. Срокбыл около четырех месяцев. Ребенка она потеряла. Лера Кудрявцева, слушаярассказ Веденеевой, побледнела и прослезилась.