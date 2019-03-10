9 марта Россия вспоминает человека, который открыл дорогу к звездам. 85 лет исполняется со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Цветы к его мемориалу на Красной площади возложили космонавты, конструкторы и производители ракет.

9 марта Россия вспоминает человека, который открыл дорогу к звездам. 85 лет исполняется со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Цветы к его мемориалу на Красной площади возложили космонавты, конструкторы и производители ракет. Полет Гагарина длиной всего в 108 минут так и остался для него единственным, однако с этого старта началась новая эра в жизни всего человечества. С 1961 года Юрий остается самым популярным русским именем за границей.Комбинезон военного летчика, зимняя куртка пилота — все это еще станет привычным для Юрия Гагарина. Первая же униформа будущего первого космонавта планеты — роба литейщика. Эту рабочую специальность он получил в 17 лет. Потом — Оренбургское военное летное училище, служба в Заполярье.Рапорт с просьбой зачислить его в группу испытателей "новой летной техники" - так тогда называли будущие космические корабли. Полтора года тяжелейших тренировок и жесткого отбора. Откладывать полет было нельзя — американцы могли опередить. И вот 12 апреля 1961 года мир услышал знаменитое гагаринское "Поехали!".Уже потом стало известно, что в последний момент перед стартом пришлось заново устанавливать крышку люка корабля, была нарушена герметичность.108 минут полета, два витка вокруг Земли. Все это время корабль непрерывно хаотично вращался — системы стабилизации еще не было.Приземление — в незапланированном районе. Еще до полета были приготовлены три заявления ТАСС: на случай гибели космонавта, его приземления в другой стране и успешного возвращения. Третий вариант и зачитал Левитан.В десятках стран по всему миру Юрию Гагарину вручали самые почетные награды, сочиняли про него стихи и песни. А сам Гагарин при этом по-прежнему вел себя просто и скромно. Когда на приеме у английской королевы запутался в столовых приборах, честно в этом признался. Мировая слава не изменила и отношения Юрия Алексеевича с друзьями и подчиненными."Сложно было ребятам с ним снова на дружеской ноге общаться. А он сам пошел навстречу. Он заботился обо всех и пообещал, что все сделает, чтобы все ребята слетали", — вспоминает Ирина Соловьева, дублер Валентины Терешковой.После знаменитого полета многих детей называли в честь первого космонавта планеты.В квартире, из которой Юрий Гагарин в последний раз уехал на службу, до сих пор живет его вдова Валентина Ивановна. Она очень редко дает интервью.Юрий Гагарин трагически погиб в марте 1968-го. МиГ-15 разбился при выполнении тренировочного полета. Гагарину было всего 34 года. Он так и не успел повторить свой первый полет в космос, но успел доказать, что его выбрали не зря."Все-таки Королев очень хорошо чувствовал людей. И всей своей жизнью после полета Гагарин доказал, что именно он должен был стать первым", — отметил Андрей Сафонов, начальник отдела НТИ РКК "Энергия".Первого космонавта планеты 9 марта вспоминали по всей стране. И, конечно, в Смоленской области, где Гагарин родился, и в Звездном городке, откуда и началась его дорога в космос.