В столице Хорватии Загребе продолжается чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Предпоследний вид программы – танцы на льду. Российская пара Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров завоевала серебро, а у Софьи Шевченко и Игоря Еременко – бронзовые медали.

В столице Хорватии Загребе продолжается чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Предпоследний вид программы – танцы на льду. Российская пара Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров завоевала серебро, а у Софьи Шевченко и Игоря Еременко – бронзовые медали.Надо сказать, что все три российских дуэта вели борьбу на самом высоком уровне первенства мира и Арина Ушакова и Максим Некрасов остались на 5-м месте в упорной борьбе с соперниками. Победили же канадцы Марджори Лажо и Захари Лага. 4-ю строчку протокола заняли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник.