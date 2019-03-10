Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 никак не связано с безопасностью НАТО, США, а также с желанием Анкары получить у Вашингтона истребители пятого поколения F-35, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 никак не связано с безопасностью НАТО, США, а также с желанием Анкары получить у Вашингтона истребители пятого поколения F-35, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Выступая на митинге в городе Диярбакыр в субботу, 9 марта, Эрдоган, в частности, сказал: "Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны". Слова президента Турции приводит ТАСС.Эрдоган обратил внимание на то, что страна не скрывает условий использования российских С-400. Он выразил надежду на то, что проблемы в отношениях между Турцией и США из-за покупки у РФ систем ПВО "будут урегулированы так же, как это было сделано и по другим темам".Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил накануне, что страна приобретает у России комплексы С-400, чтобы обеспечить собственную безопасность. По его словам, размещение С-400 в Турции начнется уже в октябре текущего года, а места их дислокации позже определит командование Вооруженных сил.Между тем пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс также накануне заявил, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400.