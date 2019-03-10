Сергея Лазарева раскритиковали за композицию, с которой
певец намерен выступить на конкурсе Евровидение. По мнению многих
пользователей соцсетей, на первое место артисту рассчитывать не приходится.
Сергея Лазарева раскритиковали за композицию, с которой
певец намерен выступить на конкурсе "Евровидение". По мнению многих
пользователей соцсетей, на первое место артисту рассчитывать не приходится.
Видеоклип на песню Сергея Лазарева Scream
("Крик"), с которой артист собирается поехать на
"Евровидение-2019", снят режиссером Константином Черепковым. Ролик
опубликован в Сети 9 марта.
Пользователи соцсетей сразу же стали сравнивать песню с
композицией, с которой Сергей Лазарев выступал на песенном конкурсе в
Стокгольме в 2016 году. Там артист выступал с песней Филиппа Киркорова You are
the only one и занял третье место.
Автор и продюсер нового произведения для Сергшея Лазарева
также стал Киркоров. Однако пользователи решили, что песня проигрывает
предыдущей композиции. "Не хит", "Разочарование",
"Займем хоть и не последнее место, но и не первое. И не десятое",
"В 2016 году была лучше", "Это провал", "Это не для
"Евровидения!", – написали разочарованные комментаторы.