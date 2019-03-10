Он никогда не фальшивил, был настоящим и правдивым человеком и актером - со своими неповторимыми интонациями - так о нем вспоминают коллеги. На 97-м году жизни скончался Владимир Этуш.

Он никогда не фальшивил, был настоящим и правдивым человеком и актером — со своими неповторимыми интонациями — так о нем вспоминают коллеги. На 97-м году жизни скончался Владимир Этуш. На его счету — яркие образы на сцене и любимые миллионами роли в кино — в комедиях "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", в детском фильме "Приключения Буратино". Он прожил удивительную жизнь. Воевал, передавал опыт и до последнего мечтал о новых ролях. Свои соболезнования родным и близким артиста выразил Владимир Путин.Комедийный актер с некомедийным характером. Владимир Этуш — часть культурного кода нашей страны. Стоит только произнести "Владимир Этуш" - и столько радости у зрителей!Почти 70 лет на сцене родного Тетра имени Вахтангова. 400 раз выходил на сцену в спектакле "Будьте здоровы". 17 лет играл в пьесе "Дядюшкин сон"."Мы — бесконечно счастливое поколение. Мы застали этих людей, «пароходов». Это такое наслаждение с ними работать", — призналась народная артистка РФ Мария Аронова.Невероятная амплитуда персонажей в театре и кино. Мастер пародии, гротеска и эксцентрики."Ушел аристократ актерского цеха. Он никогда не мог повысить голос в присутствии женщин", — отметил народный артист РФ Алексей Гуськов.Театром заболел еще в школе. Потом война. На фронт — добровольцем. Освобождал Кавказ и Украину. Был тяжело ранен. И орденом Красной Звезды награжден не по списку, а за боевые заслуги. "За то, что я воевал. Честно. За то, что выполнял задание командования. За то, что на меня можно положиться", — говорил Этуш.После войны артист отмечал два дня рождения: 6 ого мая, когда появился на свет, и 9 мая — в День Победы. Откуда же в суровом фронтовике было столько искрометного комедийного дарования? Он ведь и товарища Саахова в "Кавказской пленнице" не играл даже, а скорее, импровизировал, да так, что требовательный Гайдай не сделал ни одного режиссерского замечания. Роль принесла всесоюзную славу и фильму, и самому Этушу."Я был свидетелем, как была пробка, и он вышел из машины и стал руководить регулировкой. И все уважительно отнеслись — товарищ Саахов пришел", — рассказал народный артист России Валерий Бринов.А еще создавший универсальный образ кавказца, при этом никого не обидевший Владимир Абрамович стал национальным героем всего Кавказа."Везде меня встречали очень хорошо. Я сумел сделать акцент, что грузин думает, что я играю армянина. Армяне думали что, я играю азербайджанца", — вспоминал Этуш.Небольшую роль частного собственника и стоматолога с лукавым прищуром в другой гайдаевской комедии — "Иван Васильевич меняет профессию" — Этуш превратил в блистательный шедевр. А реплики, ставшие афоризмами, хоть раз в жизни произносил каждый житель стран бывшего СССР.Большинство сыгранных им в кино персонажей — отрицательные. Но играл их с затаенной симпатией. Оттого в каждом такое море обаяния, будь то инженер Брунс в "12 стульях" или Карабас-Барабас в "Приключениях Буратино" — злодей и мучитель кукол с накладной бородой в восхитительных бутафорских нарядах. Нелепый и оттого совсем не пугающий.Он прожил почти столетие, большую и полную творческого вдохновения жизнь. Сыграл десятки ролей в театре и кино. Стал старейшим после Владимира Зельдина работающим театральным актером и полным кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Эту награду он получил из рук президента.До самых последних дней жизни продолжал играть в Театре имени Вахтангова, теперь словно осиротевшим. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.