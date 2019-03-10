Директор Театра им. Е.Вахтангова Кирилл Крок в воскресенье рассказал о прощании с Народным артистом СССР Владимиром Этушем.

Директор Театра им. Е.Вахтангова Кирилл Крок в воскресенье рассказал о прощании с Народным артистом СССР Владимиром Этушем. 12 марта актера кремируют на Троекуровском кладбище сразу после церемонии. 13 марта прах Этуша похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.Поклонники Этуша смогут отдать последние почести любимому актеру 12 марта с 10:00 до 12:30 в здании театра. На кладбище будут присутствовать только близкие друзья, коллеги и семья, пишет ТАСС.Владимир Этуш ушел из жизни в субботу в больнице от последствий обширного инфаркта месяц назад.