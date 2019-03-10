Как китайская корпорация подала в суд на США, чем отличается второе поколение смешанной реальности от первого и на что похож первый смартфон-браслет с гибким экраном: главные события мира высоких технологий в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

Как китайская корпорация подала в суд на США, чем отличается второе поколение смешанной реальности от первого и на что похож первый смартфон-браслет с гибким экраном: главные события мира высоких технологий в итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Неделя завершается большим технологическим скандалом. Huawei созвала пресс-конференцию, чтобы объявить: компания будет судиться с правительством США, запретившим закупки её оборудования госструктурам.— 5G уже близко, на технологию делают огромную ставку по всему миру, а на Мобильном конгрессе в Барселоне связь нового поколения стала одной из самых горячих тем.— Что будет с виртуальной и дополненной реальностью в этом году? На этот вопрос тоже пытались ответить на Всемирном мобильном конгрессе.— Первый серийный гибкий смартфон-часы-браслет: вроде бы атрибут из научной фантастики, но нет, Nubia утверждает, что её продукт уже готов.