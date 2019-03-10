Чемпионы Франции из клуба Пари Сен-Жермен проявляют интерес к бразильскому полузащитнику московского Спартака Фернандо Лукасу Мартинсу. Инсайдеры сообщают, что ПСЖ готов предложить за хавбека 20 млн евро в ближайшее летнее трансферное окно.

Чемпионы Франции из клуба "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику московского "Спартака" Фернандо Лукасу Мартинсу. Инсайдеры издания Le10sport.Com сообщают, что "ПСЖ" готов предложить за хавбека 20 млн евро в ближайшее летнее трансферное окно.Фернандо перешел в стан "красно-белых" летом 2016 года из итальянской "Сампдории" за 12,5 млн евро, действующий контракт игрока рассчитан еще на два сезона и заканчивается в 2021 году. Тем не менее, источник в "Спартаке" сообщает, что руководство вполне может пойти на продажу 27-летнего футболиста, поскольку сумма возможного трансфера весьма привлекательна.