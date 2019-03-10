В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. Турнир в столице Хорватии завершали девушки-одиночницы и три россиянки вели борьбу за медали. В итоге чемпионкой стала Александра Трусова, а Анна Щербакова завоевала серебряную награду.

В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. Турнир в столице Хорватии завершали девушки-одиночницы и три россиянки вели борьбу за медали. В итоге чемпионкой стала Александра Трусова, а Анна Щербакова завоевала серебряную награду.Щербакова лидировала после короткой программы, но в произвольной Трусова три раза выполнила четверные прижки и обошла соотечественницу. Ее результат – 222,89 балла. Третье место заняла представительница команды США Тин Цуй, которая в упорной борьбе показала результат чуть выше, чем третья наша спортсменка Ксения Синицына.