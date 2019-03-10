Игроки бразильского футбольного клуба Насионал де Сан-Домингуш упали в обморок, после того как в тренировочное поле ударила молния. Трем футболистам потребовалась госпитализация.

Игроки бразильского футбольного клуба "Насионал де Сан-Домингуш" упали в обморок, после того как в тренировочное поле ударила молния. Трем футболистам потребовалась госпитализация.В пятницу вечером футбольная команда вышла на тренировку. Неожиданно в поле ударила молния. Дождя при этом не наблюдалось. Все игроки, находившиеся на тренировочном поле, упали на газон.К счастью, врачи команды сумели вовремя оказать квалифицированную помощь. Нескольким игрокам понадобились реанимационные мероприятия, а три футболиста были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.