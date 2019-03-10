При крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье погибли трое граждан России.

При крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье погибли трое граждан России. Компания опубликовала их имена: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.Посольство России в Эфиопии в Twitter заявило о готовности помочь родным жертв авиакатастрофы, пишет РИА Новости."Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство готово оказать им все возможное содействие", — заявили дипломаты.Как стало известно, экипаж лайнера ET302 сообщил в аэропорт вылета о проблемах на борту. Пилоты хотели вернуться в Аддис-Абебу, авиадиспетчеры дали разрешение.Boeing-737 со 157 людьми на борту упал вскоре после взлета рядом с городом Дэбрэ-Зэйт.