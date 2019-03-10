В апреле этого года начнутся государственные испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса Адъютант. Высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс разработан для боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и государственных испытаний разрабатываемого вооружения.

В апреле этого года начнутся государственные испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант". По сообщению Минобороны, этот высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс разработан для боевой подготовки подразделений войсковой противовоздушной обороны и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения.Комплекс состоит из подвижного пункта управления, воздушных мишеней пяти типов и средств их запуска, передает ТАСС. Мишени имитируют разные воздушные цели — от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников, аналогично применяемым боевиками в Сирии.Два автоматизированных рабочих места операторов размещены в пункте управления и дают возможность управлять одновременно шестью воздушными мишенями в любой конфигурации. Таким образом создается сложная воздушная обстановка для боевой работы расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов.