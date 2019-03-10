Индия за пять лет трижды наносила хирургические удары по Пакистану, один из которых до сих пор оставался тайной.

Индия за пять лет трижды наносила "хирургические удары" по Пакистану, один из которых до сих пор оставался тайной. Об этом сообщил в субботу индийский министр внутренних дел Раджнатх Сингх.По его словам, два удара были нанесены по пакистанской территории: после убийства индийских солдат в Ури в 2016 году и после теракта в Пулваме в феврале 2019 года. Информацию о третьем случае министр раскрывать отказался, сообщает телеканал NDTV. Ранее о третьем ударе ничего не было известно.Исламабад опровергает ответные атаки индийских военных, хотя был вынужден признать факт индийской воздушной атаки. Пакистанские власти заявили, что тогда боевые самолеты Индии нанесли удар по безлюдным и покрытым лесом горам.