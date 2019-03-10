Пятилетнюю девочку спасли из квартиры в доме на Ленинградском шоссе в Москве.

Пятилетнюю девочку спасли из квартиры в доме на Ленинградском шоссе в Москве.На пульт экстренных служб поступил сигнал о том, что в квартире плачет и кричит ребенок. Спасатели и полиция приехали по вызову, взломали дверь. В квартире в антисанитарных условиях находился ребенок без родителей.Девочку отвезли в больницу, передает ТАСС.По сообщению РИА Новости, у малышки гнойный отит, она находилась в квартире без еды и питья. Сама квартира была завалена мусором до такой степени, что в ней было невозможно дышать.Мать девочки нашли и доставили в отделение. Проводится проверка.