Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский дипломат, которого задержали с миной в московском Шереметьеве, скорее всего проверял систему безопасности аэропорта.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский дипломат, которого задержали с миной в московском Шереметьеве, скорее всего проверял систему безопасности аэропорта.Также Кадыров высказал предположение, что провокация была осуществлена по поручению, и выразил надежду, что российские власти это просто так не оставят.При этом его удивило заявление США, что при инциденте пассажирам ничего не угрожало, а также тот факт, что дипломату помогли с переоформлением билета на другой рейс, передает "Интерфакс".