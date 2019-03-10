Почему туристам стоит поехать в Калининград? Об этом представители региона говорили на презентации в Москве. Провели ее в формате гастрономического путешествия.

Почему туристам стоит поехать в Калининград? Об этом представители региона говорили на презентации в Москве. Провели ее в формате гастрономического путешествия.Каждое блюдо в специально разработанном меню представляло ту или иную особенность Калининградской области: можно было даже попробовать на вкус янтарь.Организаторы рассказали о новом проекте "Музейный квартал". В центре Калининграда туристические маршруты свяжут музеи и памятники архитектуры, передает телеканал "Россия 24".