Юлианна Караулова второй год не может въехать в квартиру своей мечты: певица никак не закончит ремонт. Артистка признается, что ее жилище будет выглядеть скромнее, чем у ее продюсера Яны Рудковской.

Юлианна Караулова второй год не может въехать в квартиру своеймечты: певица никак не закончит ремонт. Артистка признается, что ее жилищебудет выглядеть скромнее, чем у ее продюсера Яны Рудковской.Юлианна Караулова рассказывала, что ей пришлось работать с15 лет ради своей мечты – собственной квартиры в Москве. В прошлом году певице,наконец, удалось приобрести жилище. Но ремонт закончить пока не удается.По словам , в обустройство новой квартиры онавкладывает все заработанные с концертов деньги. "Я только недавно сталавостребованной артисткой, поэтому моя новая квартира небольшая. Думаю, чтовскоре я смогу заработать побольше и приобрести более просторное жилье. Потомучто понимаю: в ближайшей перспективе она мне станет маловата", – отмечаетартистка.Продюсер певицы Яна Рудковская дает советы вмузыкальном плане. Однако по поводу ремонта их взгляды кардинально расходятся. "У нас с Яной ремонты совершенно разногоуровня. Да и в плане интерьера различаются вкусы. Я все делаю несколько проще",– цитирует Юлианну "Собеседник".Продюсер демонстрирует своим подписчикам своишикарные апартаменты. Видно, что Яна Рудковская тяготеет к классическому стилю,она старается подчеркнуть это дорогими дизайнерскими вещами. А вот ремонтКарауловой пока оценить нет возможности. Она не делится фотографиями своегожилища. Тем не менее, с готовностью принимает советы по ремонту от своихподписчиков.