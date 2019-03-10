Юлианна Караулова второй год не может въехать в квартиру своей
мечты: певица никак не закончит ремонт. Артистка признается, что ее жилище
будет выглядеть скромнее, чем у ее продюсера Яны Рудковской.
Юлианна Караулова второй год не может въехать в квартиру своей
мечты: певица никак не закончит ремонт. Артистка признается, что ее жилище
будет выглядеть скромнее, чем у ее продюсера Яны Рудковской.
Юлианна Караулова рассказывала, что ей пришлось работать с
15 лет ради своей мечты – собственной квартиры в Москве. В прошлом году певице,
наконец, удалось приобрести жилище. Но ремонт закончить пока не удается.
По словам , в обустройство новой квартиры она
вкладывает все заработанные с концертов деньги. "Я только недавно стала
востребованной артисткой, поэтому моя новая квартира небольшая. Думаю, что
вскоре я смогу заработать побольше и приобрести более просторное жилье. Потому
что понимаю: в ближайшей перспективе она мне станет маловата", – отмечает
артистка.
Продюсер певицы Яна Рудковская дает советы в
музыкальном плане. Однако по поводу ремонта их взгляды кардинально расходятся. "У нас с Яной ремонты совершенно разного
уровня. Да и в плане интерьера различаются вкусы. Я все делаю несколько проще",
– цитирует Юлианну "Собеседник".
Продюсер демонстрирует своим подписчикам свои
шикарные апартаменты. Видно, что Яна Рудковская тяготеет к классическому стилю,
она старается подчеркнуть это дорогими дизайнерскими вещами. А вот ремонт
Карауловой пока оценить нет возможности. Она не делится фотографиями своего
жилища. Тем не менее, с готовностью принимает советы по ремонту от своих
подписчиков.