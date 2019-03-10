Филипп Киркоров появился на показе новой коллекции Валентина
Юдашкина. Король поп-сцены пожертвовал общением со своими детьми ради того,
чтобы поддержать известного модельера.
Филипп Киркоров появился на показе новой коллекции Валентина
Юдашкина. Король поп-сцены пожертвовал общением со своими детьми ради того,
чтобы поддержать известного модельера.
Показ новой коллекции 55-летнего модельера в Москве собрал
весь артистический бомонд. Кроме Филиппа Киркорова, в Кремлевский дворец
приехали певица и модель Анна
Калашникова, супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна, "золотой голос
России" Николай Басков, а также муза Евгения Петросяна – 29-летняя Татьяна
Брухунова.
Поп-король явился на дефиле один, без семьи.
Певец все же позаботился о том, чтобы малышам было, чем заняться в его
отсутствие. "Дети ждут дома. Подарил Алле-Виктории на 8 Марта лего-шахматы.
Она у меня умная девочка, шахматистка", – цитирует Киркорова Teleprogramma.pro со ссылкой на
"Комсомольскую правду".
и Николай Басков, видимо, заранее готовились
к мероприятию у Юдашкина: они явились на дефиле в одинаковых костюмах. Цветовую
гамму поддержала и Наталья Чистякова-Ионова, которая с удовольствием позировала
вместе с поп-королем и "золотым голосом России".
Напомним, Филипп Киркоров на волне успеха после появления
клипа с песней "Цвет настроения синий" отправился в гастрольный тур.
Артист уже объездил множество регионов, а на днях прибыл в Бурятию.
Здесь не обошлось без конфуза. В Сети появилось видео, на
котором запечатлели сходящим с поезда в Улан-Удэ: артист в
белоснежной длинной шубе, модных кроссовках, кепке и эффектных очках недоуменно
оглядывается, стоя на ступеньках. На перроне не было привычной для Киркорова
толпы поклонников.