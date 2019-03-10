Филипп Киркоров появился на показе новой коллекции Валентина Юдашкина. Король поп-сцены пожертвовал общением со своими детьми ради того, чтобы поддержать известного модельера.

Филипп Киркоров появился на показе новой коллекции ВалентинаЮдашкина. Король поп-сцены пожертвовал общением со своими детьми ради того,чтобы поддержать известного модельера.Показ новой коллекции 55-летнего модельера в Москве собралвесь артистический бомонд. Кроме Филиппа Киркорова, в Кремлевский дворецприехали певица и модель АннаКалашникова, супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна, "золотой голосРоссии" Николай Басков, а также муза Евгения Петросяна – 29-летняя ТатьянаБрухунова.Поп-король явился на дефиле один, без семьи.Певец все же позаботился о том, чтобы малышам было, чем заняться в егоотсутствие. "Дети ждут дома. Подарил Алле-Виктории на 8 Марта лего-шахматы.Она у меня умная девочка, шахматистка", – цитирует Киркорова Teleprogramma.pro со ссылкой на"Комсомольскую правду".и Николай Басков, видимо, заранее готовилиськ мероприятию у Юдашкина: они явились на дефиле в одинаковых костюмах. Цветовуюгамму поддержала и Наталья Чистякова-Ионова, которая с удовольствием позировалавместе с поп-королем и "золотым голосом России".Напомним, Филипп Киркоров на волне успеха после появленияклипа с песней "Цвет настроения синий" отправился в гастрольный тур.Артист уже объездил множество регионов, а на днях прибыл в Бурятию.Здесь не обошлось без конфуза. В Сети появилось видео, накотором запечатлели сходящим с поезда в Улан-Удэ: артист вбелоснежной длинной шубе, модных кроссовках, кепке и эффектных очках недоуменнооглядывается, стоя на ступеньках. На перроне не было привычной для Киркороватолпы поклонников.