Народный артист СССР Владимир Этуш, который возглавлял Щукинское театральное училище с 1987 по 2003 годы, отдал все силы для его сохранения в переломную эпоху. Об этом заявил нынешний ректор Театрального училища имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.

Народный артист СССР Владимир Этуш, который возглавлял Щукинское театральное училище с 1987 по 2003 годы, отдал все силы для его сохранения в переломную эпоху. Об этом заявил нынешний ректор Театрального училища имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.Он напомнил, что Этуш руководил Щукинским училищем в тяжелые годы, когда разваливался Советский Союз, и отдал все силы, чтобы сохранить учебное заведение."И он сохранил "Щуку", — подчеркнул Князев, слова которого приводит ТАСС.Соболезнования родным и близким Владимира Абрамовича Этуша выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие государственные и общественные деятели.Народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни.