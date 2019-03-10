Конькобежец сборной России Павел Кулижников в финале Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити выиграл забеги на дистанцию 500 метров с мировым рекордом – 33,616 сек. Ангелина Голикова и Наталья Воронина завоевали бронзовые медали в турнире женщин.

Конькобежец сборной России Павел Кулижников в финале Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити выиграл забеги на дистанцию 500 метров с мировым рекордом – 33,616 сек. Ангелина Голикова и Наталья Воронина завоевали бронзовые медали в турнире женщин.На пятисотке у мужчин призерами вслед за Кулижниковым стали два японца – Тацуя Синхама и Юма Мураками. Наш Руслан Мурашов – на 6-м месте. Дистанцию 1000 метров выиграл голландец Кьелд Нюйс (1 мин. 6,183 сек., мировой рекорд), Кулижников здесь четвертый.У женщин на дистанции 500 метров победила Нао Кодаира (Япония, 36,474 сек.), Голикова – третья, а Ольга Фаткулина (- на 6-м месте. Дистанцию 3000 метров с мировым рекордом выиграла Мартина Сабликова (Чехия) – 3 мин. 52,027 сек. Воронина – третья с отставанием в 2,03 сек.