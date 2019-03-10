Конькобежцы завоевали сразу два золота: Павел Кулижников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити в США.

Конькобежцы завоевали сразу два золота: Павел Кулижников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити в США.Александр Румянцев занял первое место в общем зачете на длинных дистанциях — пять и десять тысяч метров. По итогам шести стартов он набрал 322 очка, на втором месте — голландец, замкнул тройку лучших норвежец.И ещё об успехах российских спортсменов: лыжники заняли весь пьедестал почёта в марафоне на этапе кубка мира. Ну а первую за 10 лет медаль чемпионата мира по биатлону в спринте принёс нашей сборной Александр Логинов. У него серебро. 13 секунд не хватило, чтобы обойти лидера сезона — норвежца Йоханнеса Бё.