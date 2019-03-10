Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев назвал провокационным и не соответствующим действительности заявление президента Латвии Раймондса Вейониса о том, что Европе необходимо средство устрашения, чтобы Россия не напала на какую-либо европейскую страну.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев назвал провокационным и не соответствующим действительности заявление президента Латвии Раймондса Вейониса о том, что Европе необходимо средство "устрашения", чтобы Россия не напала на какую-либо европейскую страну."Иного смысла этого заявления, кроме как напомнить о себе и уйти при этом от ответственности, не просматривается", — приводит слова Косачева РИА Новости.Как отметил сенатор, чем европейская страна меньше, тем больше у нее возникает соблазна раздувать "угрозу с Востока".По мнению Косачева, латвийским политикам ошибочно кажется, что, если постоянно не поднимать тему "российской угрозы", о Латвии на Западе просто забудут.При этом он напомнил, что с момента восстановления независимости Латвия потеряла более 25 процентов населения. И эти люди, продолжил российский сенатор, бегут не от российского соседства, а от отсутствия перспектив самореализации в своей стране. И многие из них уезжают как раз в Россию. Косачев посоветовал президенту Латвии переживать об этом.