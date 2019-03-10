Мужчина получил из бюджета более 1 миллиона рублей

Мужчина получил из бюджета более 1 миллиона рублейКостромские полицейские и сотрудники ФСБ области выявили факт незаконного получения социальных выплат из федерального бюджета, сообщает УМВД России по Костромской области.По данным следствия, в 2008 году костромич оформил подложные документы о прохождении лечения и реабилитации в связи с военной травмой. Эти документы он передал в Пенсионный фонд, где впоследствии мужчине была назначена социальная доплата.По версии следствия, подозреваемый незаконно получал эту доплату в течение 10 лет. За это время ему было выплачено более 1 миллиона рублей.