На борту разбившегося близ Аддис-Абебы самолета Эфиопских авиалиний было трое россиян. Всего же в списках погибших в результате крушения Боинга-737 числятся граждане 33 государств.

На борту разбившегося близ Аддис-Абебы самолета "Эфиопских авиалиний" было трое россиян. Всего же в списках погибших в результате крушения "Боинга-737" числятся граждане 33 государств.Самолет разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. Жертвами катастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа, передает ТАСС. Известно, в частности, что на борту находились 32 кенийца, 17 эфиопцев, восемь граждан Китая и семь подданных Великобритании.Корпорация Boeing выразила соболезнования родственникам и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Boeing-737-800 MAX. Об этом, передает РИА Новости, говорится в заявлении компании. Сообщается, что для расследования авиакатастрофы Boeing готова "предоставить техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США".Потерпевший крушение самолет был новым и эксплуатировался с 2018 года. Последняя авария "Боинга" такой модели случилась 29 октября 2018 года, у берегов Индонезии. Самолет принадлежал компании Lion Air. В той авиакатастрофе разбились 189 человек.