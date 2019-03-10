Ожесточенная борьба может развернуться за наследство скончавшегося 9 марта народного артиста СССР Владимира Этуша. Дочь актера Раиса и раньше доставляла неприятности своей меркантильностью.

Ожесточенная борьба может развернуться за наследствоскончавшегося 9 марта народного артиста СССР Владимира Этуша. Дочь актера Раисаи раньше доставляла неприятности своей меркантильностью.Оставил ли Владимир Этуш завещание – пока неизвестно.Известный актер при жизни обеспечил жилплощадью свою дочь от первого бракаРаису – тем не менее, она не раз становилась источником огорчений дляпрославленного артиста.В свое время был одним из вкладчиков встроительство "дома поэтов" в Икше. Его дочь Раиса продала квартируактера без его ведома – после чего отношения между ними были практическиразорваны."Дом поэтов" – кооператив на берегу водохранилищарядом с поселком Икша под Москвой. В списке собственников числились ИннокентийСмоктуновский, Эльдар Рязанов, Людмила Касаткина, Петр Тодоровский, ЛеонидДербенев, Игорь Шаферан. Надо думать, что этим жильем Владимир Этуш дорожил.Как говорил сам артист, Раиса не смогла простить ему женитьбупосле смерти ее матери. прожил с Ниной Крайновой, 48 лет. Супругаумерла в 2000 году. А в 2003-м 80-летний актер решил жениться. Разница в возрастес молодой женой в 42 года Этуша не смущала.Раиса, в свою очередь, сразу обеспокоилась судьбой отцовскойнедвижимости – предполагая, что молодая Елена после смерти Владимира Этушастанет единственной наследницей нажитых им капиталов.При этом, как рассказывал сам Владимир Этуш, он сделал все,чтобы Раиса не нуждалась в жилплощади. Когда она выходила замуж, он разменялквартиру и поселил молодоженов в однокомнатную. А когда дочь родила –выхлопотал еще одну квартиру в престижном доме управделами президента, пишет Teleprogramma.pro.О завещании пока ничего не сообщается. Еслипрославленный актер его не оставил – можно ожидать судов по разделу наследства.Церемония прощания с народным артистом СССР состоится 12 марта в Театре им.Вахтангова. Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище.