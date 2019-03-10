Определился последний участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стал Барыс из Астаны, выигравший седьмой матч серии у нижегородского Торпедо с результатом 3:2.

Определился последний участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стал "Барыс" из Астаны, выигравший седьмой матч серии у нижегородского "Торпедо" с результатом 3:2.Соперники одержали по три победы, и судьба серии решалась в седьмом матче, который проходил в столице Казахстана Астане. Уже на первой минуте Даррен Диц вывел "Барыс" вперед. Гости отыгрались на 17 минуте после броска Антона Волченкова. Во втором периоде соперники снова обменялись голами – у астанинцев отличился Мэтью Фрэттин, у нижегородцев – Дмитрий Семин. Вторая шайба Даррена Дица, заброшенная на 53 минуте, осталась без ответа."Барыс" выиграл матч 3:2, а вместе с ним и серию 4:3. Представитель Казахстана вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где сыграет с оиским "Авангардом". Серия начнется 14 марта встречей в Астане.