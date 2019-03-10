Александра Лукашенко предупреждают: оккупация Белоруссии Россией уже началась. Захват страны не будет таким быстрым, как операция по аннексии Крыма – все завершится года за 3-4.

Александра Лукашенко предупреждают: оккупация БелоруссииРоссией уже началась. Захват страны не будет таким быстрым, как операция по"аннексии" Крыма – все завершится года за 3-4.С предупреждением в адрес Александра Лукашенко выступили"авторитетные" украинские эксперты. В Киеве провели глубокий анализзаявлений президента Белоруссии за последние несколько месяцев. Вспомнили все -и споры с Москвой по поводу "налогового маневра" в нефтяном секторе,и последующие слова президента Белоруссии об усилении интеграции с Россией.предупредили: его будут "додавливать",ожидая очередных уступок. "Чтобы он уступил сначала в вопросеэнергоносителей, а потом нажмут в вопросе введении одной валюты – российскогорубля, а третий, последний шаг, легкая военная оккупация. Россия разместит тамсвои войска на более постоянной основе, а не в рамках учений, или военногосотрудничества", – уверен международный эксперт Андрей КаракуцПо словам эксперта, этот процесс не будет быстрым – Россия будетпоглощать соседнее государство постепенно. "Это не будет выглядеть,например, как аннексия Крыма, и это будет более растянутый процесс, где-то на 3-4года. Многие приурочивают это к следующим выборам президента России в 2024 году– это можно подать как внешнеполитический успех", – приводят мнение "авторитетного эксперта" украинские издания.Напомним, на днях российский премьер отчитал президента Белоруссии за резкие высказывания в адрес Москвы. Он вспомнил, как заявлял, что Россия тормозит интеграцию двух стран – и даже пытался шантажировать Кремль с целью выплатить Минску компенсацию за высокие цены на российские энергоносители.В Москве напоминают , что продвинутым путем для России и Белоруссии является реализация договора о Союзном государстве 1999 года. А в нем прописано, что Москва и Минск должны проводить согласованную внешнюю политику. Согласно этому пункту документа, Минск уже давно должен был признать Крым российским и встать на сторону Москвы при оценке событий, происходящих на Украине. Однако Александр Лукашенко этого делать не торопится.