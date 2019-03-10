В столице Норвегии Осло завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам. В заключительном виде программы – гонке на 30 км свободным стилем второй место заняла российская спортсменка Наталья Непряева.

В столице Норвегии Осло завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам. В заключительном виде программы – гонке на 30 км свободным стилем второй место заняла российская спортсменка Наталья Непряева.Победу одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг, преодолевшая 30 километров за 1:18.54,5. Наталья Непряева уступила победительнице 1.45,9. Третьей финишировала шведка Эбба Андерссон.Юлия Белорукова заняла 12 место. 27 результат у Елены Соболевой. Анна Жеребятьева расположилась на 32 позиции.