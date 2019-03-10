Болельщики футбольных команд Луч и СКА-Хабаровск устроили серию массовых драк во Владивостоке. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы разнять разбушевавшихся фанатов

В воскресенье, 10 марта, во Владивостоке болельщики местного футбольного клуба "Луч" и молодые люди, поддерживающие их соперников из хабаровской команды СКА, выясняли отношения при помощи силы.Как сообщают СМИ, агрессивно настроенные фанаты устроили серию массовых драк, в том числе – в непосредственной близости от стадиона "Динамо", где в этот день проходила игра.Очевидцам удалось запечатлеть несколько эпизодов противостояния – избиение сбитого с ног болельщика, драку и "погоню" молодых людей друг за другом по городским улицам. Кроме того, на записи слышны выстрелы – полицейские были вынуждены открыть предупредительную стрельбу.Известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать как минимум трех участников драки – ими оказались жители Владивостока 31, 20 и 19 лет от роду.Сведений о пострадавших в ходе конфликта пока не поступало.