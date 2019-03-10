Непогода, пришедшая в праздничные дни в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, спровоцировала сразу несколько массовых аварий, одна из которых попала в объектив автомобильного регистратора очевидца, которому посчастливилось избежать участия в столкновении.

Свыше трех десятков автомобилей столкнулись на трассе в Ленинградской области – инцидент, попавший в объектив регистратора, произошел на в субботу, 9 марта, на трассе "Сортавала" под Санкт-Петербургом.Массовое дорожно-транспортное происшествие было спровоцировано непогодой, пришедшей в регион в праздники. В Петербурге и области отмечались ухудшения дорожных условий – возросло количество ДТП и возникли существенные заторы на дорогах.Аэропорт Пулково был вынужден временно приостановить работу из-за метели и сильного ветра, пригородные поезда прибывали в пункты назначения с отставанием от графика, а затворы защитной дамбы на Финском заливе, защищающей город от наводнений, были закрыты на несколько часов.