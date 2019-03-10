Соединенные Штаты отказываются помочь эвакуации людей из лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии. Вместо этого представители Вашингтона торгуются и пытаются выдвигать встречные условия, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Соединенные Штаты отказываются помочь эвакуации людей из лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии, передает телеканал "Россия 24". Вместо этого представители Вашингтона торгуются и пытаются выдвигать встречные условия, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.Стороны подчеркивают, что в данном случае Штаты ведут себя лицемерно: заявляют о приверженности гуманитарным ценностям, но не делают ничего, чтобы воплотить их в жизнь. Американские дипломаты на словах проявляют заботу о беженцах, а по факту угрожают натравить на них боевиков и не позволяют эвакуировать людей из палаток в новые дома, которые были специально для них построены.Ранее, 8 марта, Россия и Сирия призвали раз и навсегда решить проблему "Эр-Рукбана" через расформирование лагеря с предоставлением долгожданной свободы его жителям. Накануне Москва и Дамаск призвали Вашингтон оказать помощь беженцам, которые хотят покинуть лагерь, и обеспечить безопасность их эвакуации.Ситуация в лагере близка к катастрофической, говорилось в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии накануне. Беженцы, а их порядка 40 тысяч человек, находятся там уже более 1770 дней, и пока Америка добьется от Сирии "создания идеальных условий" для временно перемещенных лиц, спасать уже будет некого.