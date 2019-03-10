В Красноярске сыгран финальный матч мужского турнира по хоккею с мячом. Сборная России разгромила шведов 6:1 и выиграла золотой Универсиады.

В Красноярске сыгран финальный матч мужского турнира по хоккею с мячом. Сборная России разгромила шведов 6:1 и выиграла золотой Универсиады.В решающем матче студенческая сборная России уверенно разобралась с командой Швеции 6:1. По два мяча в составе победителей забил Сергей Ган и Денис Петров. По разу отличились Владислав Кузнецов и Юрий Бондаренко.Сборная России выиграла золото Универсиады, шведам достались серебряные награды. В матче за третье место норвежцы обыграли команду Финляндии 5:3.