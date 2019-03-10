В столице в районе дома номер 125 по проспекту Мира обрушилась часть башенного крана. В результате происшествия пострадал один человек - это крановщик. Его осматривают врачи скорой помощи.

В столице в районе дома номер 125 по проспекту Мира обрушилась часть башенного крана. В результате происшествия пострадал один человек — это крановщик. Его осматривают врачи скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Уточняется, что каких-либо повреждений на земле в результате падения части крана нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.