В Черкассах растет число сотрудников полиции, получивших ранения в стычках с украинскими националистами.

В Черкассах растет число сотрудников полиции, получивших ранения в стычках с украинскими националистами. К воскресенью за помощью медиков обратились 22 полицейских, пишет РИА Новости. Девятнадцать из них попали в больницу.Радикалы хотели прорваться к президенту Украины Петру Порошенко, который выступал на митинге в Черкассах. Ранее в Киеве националисты устроили на Майдане акцию против хищений в минобороны. Все митинги были омрачены столкновениями с полицией.