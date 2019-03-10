Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 9 марта, посетил Черкассы, где выступил перед местными жителями. К нему попытались прорваться националисты. Начались столкновения, в которых пострадали 15 сотрудников полиции, задействованных в мероприятиях по охране общественного порядка.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 9 марта, посетил Черкассы, где выступил перед местными жителями. К нему попытались прорваться националисты. Начались столкновения, в которых пострадали 15 сотрудников полиции, задействованных в мероприятиях по охране общественного порядка.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины, мероприятия с участием главы государства проходили в центре Черкасс. К Порошенко, который выступал со сцены, попытались прорваться около 30 активистов организации "Национальный корпус". На замечания правоохранителей о недопустимости таких действий они никак не отреагировали.Затем они спровоцировали драку, распылили газ раздражающего действия, подожгли фаеры, а потом попытались заблокировать президентский кортеж. Полицейским удалось оттеснить националистов, однако в стычках пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов. Пяти из них медицинская помощь была оказана на месте, десять обратились в больницу. В числе пострадавших — начальник главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый: ему рассекли лицо. По факту беспорядков открыто уголовное дело.Ранее в субботу радикалы организовали акцию на площади Независимости в центре Киева. Они требовали расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром" и привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После митинга националисты пришли к зданию администрации президента, где также произошли столкновения с полицией. После этого протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился украинский президент, пишет ТАСС.