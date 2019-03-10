В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир WTA и ATP с общим призовым фондом 8,4 млн долларов. Во втором круге BNP Paribas Open россиянка Наталья Вихлянцева играла с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро и победила.

В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир WTA и ATP с общим призовым фондом 8,4 млн долларов. Во втором круге BNP Paribas Open россиянка Наталья Вихлянцева играла с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро и победила.Матч не стал для нашей спортсменки сложным испытанием. Первая партия полностью проходила по сценарию россиянки и закончилась со счетом 6:2 в ее пользу. Во втором сете испанка и вовсе "сдулась", не сумев даже взять у Вихлянцевой хотя бы гейм: россиянка вновь победила – 6:0.