Супероружие Путина становится лучше с каждым днем, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Чарли Гао. Он анализирует возможности использования гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования Циркон для поражения наземных целей.

"Супероружие Путина" становится лучше с каждым днем, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Чарли Гао. Он анализирует возможности использования гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" для поражения наземных целей.По мнению Гао, возможности "Циркона", который нельзя перехватить известными средствами, тем не менее могут ограничиваться из-за его первоначальной роли противокорабельной ракеты. Эксперт оценивает возможную массу боевой части "Циркона" в 200-250 килограммов, что уступает "Калибрам" и "Искандерам-М". При этом дальность полета ракеты — до 400 километров — также не выглядит впечатляющей для поражения наземных целей.Таким образом, ракета "Циркон" для атаки наземных целей не вызывает у Гао такого беспокойства, как заявленные характеристики другого крупного гиперзвукового вооружения — комплексов "Кинжал" и систем "Авангард". Тем не менее точные характеристики "Цирконов" неизвестны.В Послании Федеральному Собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил, что "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Позже были названы возможные цели "Цирконов" в США — "центры принятия решений о применении угрожающих России ракетных комплексов".В частности, это здание Пентагона, в котором находятся высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи, Мак-Клеллан в штате Калифорния, где базируется управление стратегическими наступательными силами, и пункт управления ядерными силами Джим-Крик в штате Вашингтон.Против этих целей могут быть использованы подлодки с пусковыми установками гиперзвуковых корабельных ракет "Циркон", способных поражать как морские, так и наземные цели. Субмарины, несущие по 40 таких ракет, могут находиться за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль (370,4 километра).