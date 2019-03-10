Для одного из самых известных небоскребов в Нью-Йорке (США) нашелся покупатель, передает канал Россия 24.

Для одного из самых известных небоскребов в Нью-Йорке (США) нашелся покупатель, передает канал "Россия 24"."Крайслер Билдинг" купила американская компания недвижимости всего за 150 миллионов долларов. И здесь самое интересное. Бывшие владельцы — государственный фонд Абу-Даби — купили здание в 2008-м году за 800 миллионов долларов. То есть потеряли почти в 5 раз.Как выяснилось, есть несколько причин. Участок, на котором находится небоскреб, не принадлежит владельцам. То есть приходится платить ренту. За 18-й год — 32 миллиона долларов. Что повышает стоимость аренды для потенциальных съемщиков.Поэтому многие помещения в здании пустуют.