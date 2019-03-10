На проходящем в шведском Эстерсунде чемпионате мира по биатллону разыгран очередной комплект наград. Германская спортсменка Дениза Херманн выиграла гонку преследования. Лучшая из россиянок Евгения Павлова пришла на финиш девятой.

На проходящем в шведском Эстерсунде чемпионате мира по биатллону разыгран очередной комплект наград. Германская спортсменка Дениза Херманн выиграла гонку преследования. Лучшая из россиянок Евгения Павлова пришла на финиш девятой.Бывшая лыжница Дениза Херманн прошла дистанцию 10 километров за 31 минуту 45,9 секунды, допустив два промаха. Серебряный призер норвежка Тириль Экхофф, также промахнувшаяся два раза, проиграла чемпионке 31,4 секунды. Бронзовая награда у еще одной немки Лауры Дальмайер.В сборной России лучший результат показала Евгения Павлова, занявшая девятое место. Екатерину Юрлову-Перхт подвела стрельба – 7 промахов и только 19 место. Светлана Миронова заняла 25 место, а Ирина Старых – 45.